Balıkesir açıklarındaki balıkçı teknesinde 120 kaçak göçmen yakalandı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin balıkçı teknesine düzenlediği operasyonda 120 kaçak göçmen tespit edildi. Göçmenler sınır dışı edilirken, teknenin kaptanı da gözaltına alındı.

DHA

Yasa dışı göçle mücadele devam ediyor.

Kaçak göçmenler tek tek tespit edilirken, bu faaliyetlere aracılık eden insan tacirleri de yakalanıyor.

Yeni operasyonun adresi bu kez Balıkesir.

120 kaçak göçmen yakalandı

Erdek ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi şüpheleri üzerine çekti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ihbar sonrası bölgeye intikal ederek söz konusu balıkçı teknesine operasyon düzenledi.

Kapıdağ Yarımadası'nın kuzeyinde durdurulan teknede, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 120 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler sınır dışı edilecek

Tekne kaptanı gözaltına alınırken, Suriye ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Buradaki işlemlerinin ardından Erdek Kapalı Spor Salonu'na getirilen kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenilirken, insan tacirleriyle ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)