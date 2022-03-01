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- Balıkesir açıklarında, geri itilen 35 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir açıklarında, geri itilen 35 kaçak göçmen kurtarıldı
Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
- DHA
- 01.03.2022 - 10:30
Balıkesir’de, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
KAÇAK GÖÇMENLER KARAYA ÇIKARILDI
Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 kaçak göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
GERİ GÖNDERME MERKEZİ’NE GÖNDERİLDİLER
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.