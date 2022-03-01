Euro
15.62
0.31%
Dolar
13.88
0.28%
Altın
851.75
0.14%
Borsa
1977
1.57%
Bitcoin
600.647
11.66%
BTXN Coin
37.04
-1.27%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Balıkesir açıklarında, geri itilen 35 kaçak göçmen kurtarıldı

    Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 01.03.2022 - 10:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir açıklarında, geri itilen 35 kaçak göçmen kurtarıldı

    Balıkesir’de, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

    KAÇAK GÖÇMENLER KARAYA ÇIKARILDI

    Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 kaçak göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

    Balıkesir açıklarında, geri itilen 35 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    GERİ GÖNDERME MERKEZİ’NE GÖNDERİLDİLER

    Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.


    İlginizi Çekebilir

    Camdaki Kız 33. bölüm fragmanı: Nalan Cana ve Sedat’ın ilişkisini öğrendi, Koroğlu ailesine ateş püskürüyor!
    Medya

    Camdaki Kız 33. bölüm fragmanı: Nalan Cana ve Sedat’ın ilişkisini öğrendi, Koroğlu ailesine ateş püskürüyor!

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 28 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 28 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    Görüş Bildir