Balıkesir - Bursa karayolunda 25 kilometrelik kar kuyruğu

Balıkesir-Bursa karayolu, Susurluk ilçesi yakınlarında yoğun kar yağışı ve kayan araçlar yüzünden trafiğe kapanırken araç kuyruğunun, 25 kilometreye kadar ulaştığı bildirildi.

Dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı, Balıkesir-Bursa yolunun araç trafiğinin kapanmasına sebep oldu.

Tipi şeklinde yağan kar sebebiyle Balıkesir-Bursa yolu Susurluk ilçesi yakınlarında kapandı.

Kayan ve yoldan çıkan araçlar sebebiyle trafik durdu.

Balıkesir - Bursa kara yolunda 25 kilometrelik kar kuyruğu VİDEO

25 KİLOMETRELİK KUYRUK

Yüzlerce aracın mahsur kaldığı yoldaki trafik yoğunluğu 25 kilometreye kadar ulaştı.

Havadan kaydedilen görüntüler, çilenin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi. Polis, jandarma ve Karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma yapıyor.