Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce Yılmaz'dan seçim yorumu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediye başkanlığını kazanan CHP'li Ahmet Akın'a başarılar diledi.

AA

Türkiye, yerel seçimleri geride bıraktı.

Adayların aylarca süren seçim çalışmalarının ardından dün söz milletteydi.

Yoğun bir katılımın olduğu seçimlerde vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak isimlere oylarını verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesindeki toplantı salonunda gazetecilere açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, halkın sandıkta verdiği karara saygı duyduklarını söyledi.

Başarılar diledi

İştirakleriyle kar eden sorunsuz ve namuslu bir belediye devrettiklerinin belirten Yılmaz, yeni dönemde seçilen CHP'li Ahmet Akın'a başarılar diledi.

31 Mart yerel seçimlerinde Ahmet Akın'ın güzel bir sonuç alarak seçimi kazandığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye için hayırlı uğurlu olsun"

20 ilçeden 15'ini CHP, 1'ini İYİ Parti ve 4'ünü de AK Parti almıştır. Kazanan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Şundan emin olun güzel işler yapmış, altyapısını oluşturmuş 5 yıldır alın teri, akıl teri verilmiş belediyemizi namusuyla devralan arkadaşlara teslim edeceğiz.



Bu bir demokratik seçim yarışıydı. Güzel bir kampanya dönemi geçti. Balıkesir ve tüm Türkiye için yerel seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)