Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilerin yüzünü güldüren uygulamaları Balıkesir'de yaşayan üniversite öğrencileri suyu ücretsiz kullanıyor. Kentte, sınav haftalarında öğrencilere ulaşım da bedava.

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Balıkesir’i gençlerin tüm ihtiyaçlarına cevap veren öğrenci dostu bir şehir haline getirme hedefiyle çalışan Türkiye’nin en genç Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çalışmalarını sürdürüyor.

Tiyatrolarıyla, festivalleriyle, kütüphaneleriyle ve nitelikli buluşma alanlarıyla üniversiteli gençlere şehrin her köşesinde kendilerini geliştirebilecekleri imkânlar sunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, onların bütçelerini rahatlatacak adımları da atmaya devam ediyor.

Üniversite öğrencilerine su bedava

Daha önce üniversite sınavına girecek öğrencilerin sınav giriş ücretlerini belediye olarak ödeyeceklerini açıklayan, vize ve final haftalarında üniversite öğrencilerine otobüsleri ücretsiz yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şimdi de üniversite öğrencilerine suyu bedava yaptı.

Bugüne kadar kullandıkları su yüzde 50 indirimli ödeyen öğrenciler, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı boyunca suyu bedava kullanacak.

Suya yüzde 15 indirim

Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için yapılan çalışmanın yanı sıra Balıkesirli vatandaşlar için de suya yüzde 15 indirim yaptı.

Sosyal Yardımlaşmadan destek alan vatandaşların, engelli, gazi ve şehit ailelerinin biriken su borçları da kapatacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, depremzede vatandaşların 1. kademe su faturalarını 31 Aralık 2024’e kadar ödemeye devam edecek.

Öğrenciye otobüs de bedava

Öğrenci Dostu Şehir Balıkesir’in inşası noktasında birçok projeyi hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2022-2023 Eğitim - Öğretim yılında öğrencilerin ulaşım masraflarına 25 milyon liralık destek sağlayan uygulamayı; 1 Ocak 2023’te yürürlüğe koymuştu.

1 Ocak 2023’ten bu yana 16 otobüs hattında öğrencilere yüzde 75’e varan indirimle ulaşım hizmeti sunan Büyükşehir, bu uygulamayla öğrencilerin ve ailelerin bütçelerine ayda yaklaşık 600 TL destek sağladı.

Büyükşehir şimdi de üniversite öğrencilerine vize ve final haftalarında otobüsleri ücretsiz yaptı.