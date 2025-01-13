Balıkesir-Çanakkale kara yolunda sel: Kısmen ulaşıma kapandı

AA

Balıkesir'in Edremit ilçesinin Narlı Mahallesi'nde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

KARA YOLUNDA SU BİRİKTİ

Kazdağlarının yamaçlarından aşağı akan su, Balıkesir-Çanakkale kara yolunda birikti. Yol, su birikintileri nedeniyle kısmen trafiğe kapandı.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve itfaiye ekipleri, bölgeye giderek tıkanan menfezleri açmak için vidanjör ve kepçelerle çalışma başlattı.

Büyük araçların kontrollü şekilde ilerleyebildiği kara yolunda küçük araçlar jandarma ekiplerince alternatif yollara yönlendiriliyor.

Bu arada, çoğunlukla yazlıkların bulunduğu bölgedeki evlerin büyük kısmının boş olduğu, yağış nedeniyle 4 kişinin itfaiye ekiplerinden yardım istediği öğrenildi.