Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
406.266
-0.94%
BTXN Coin
11.17
34.90%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C
    Balıkesir Gönen'de 4.6 büyüklüğünde deprem

    Balıkesir Gönen'de 4.6 büyüklüğünde deprem

    Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve İzmir'de de hissedildi.
    • 21.07.2022 - 18:55
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 19:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de merkezüssü Gönen ilçesi olan saat 18.44'te sıralarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

    Yerin 12.32 derinliğinde meydana gelen deprem, çevre iller olan Çanakkale, İstanbul ve İzmir'de de hissedildi.

    Olumsuz bir ihbar alınmadı

    AFAD'dan yapılan son açıklamada "Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

    Balıkesir Gönen de 4.6 büyüklüğünde deprem #1

    Balıkesir Gönen de 4.6 büyüklüğünde deprem #2

    Balıkesir Gönen de 4.6 büyüklüğünde deprem #3

    Balıkesir Gönen de 4.6 büyüklüğünde deprem #4


    İlginizi Çekebilir

    'Ünlü olmak için Harry'yi kullandı'
    Magazin

    'Ünlü olmak için Harry'yi kullandı'

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!
    Metabot

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!

    Galatasaray Ali Akman için pazarlıklara başladı
    Transfer dosyası

    Galatasaray Ali Akman için pazarlıklara başladı

    Görüş Bildir