FETÖ ile mücadelede, askeri mahrem yapılanmasına yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonlarda, 32 kişi gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar, aralıksız sürüyor.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Balıkesir merkezli 23 ilde, FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 42 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

52 ADRESE OPERASYON

Balıkesir merkezli Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 52 adrese operasyon düzenlendi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Şüphelilerin, birer üsteğmen, teğmen, uzman çavuş ve uzman onbaşı ile 6 astsubay olmak üzere 10'unun halen görevde bulunduğu, 29'unun emekli ya da eski askeri okul öğrencisi olduğu, 3'ünün ise örgüt bünyesinde ‘mahrem imamlık’ yaptığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında 32 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, diğer zanlıları da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir merkezli 23 ilde FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon VİDEO