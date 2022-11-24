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    Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

    8 ilde, FETÖ'ye yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
    • 24.11.2022 - 18:17
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    Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüt içinde faaliyet yürüten 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    DHA'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Balıkesir merkezli Tekirdağ, Kayseri, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Erzurum'da önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

    10 kişi gözaltına alındı

    Eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

    Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu #1

     

     


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