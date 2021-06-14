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    Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 61 gözaltı kararı

    32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, gözaltı kararı verilen 61 polisten 47'si yakalandı.
    • AA
    • 14.06.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 10:07
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    Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 61 gözaltı kararı

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gördükleri dönemde örgütün mahrem imamlarının ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları ve toplantılar gerçekleştirdikleri tespit edilen 61 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

    32 İLDE OPERASYON

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, karar üzerine Balıkesir merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    47 POLİS YAKALANDI

    Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı, ekipler diğer zanlıları yakalama çalışmasını sürdürüyor.

    Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 61 gözaltı kararı #1

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