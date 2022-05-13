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    Balıkesir, şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

    Gaziantep’te hudut karakoluna PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Er Oktay Salar (20), memleketi Balıkesir’de gözyaşlarıyla toprağa verildi.
    • 13.05.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 16:29
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    Balıkesir, şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

    Bir eve daha şehit ateşi düştü...

    Gaziantep'in Karkamış ilçesinde sınır hattındaki Köprübatı Hudut Karakolu'na PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Er Oktay Salar'ın (20) şehit oldu.

    Şehit Piyade Er Oktay Salar’ın cenazesi, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Balıkesir’in Balya ilçesinin kırsal Çamavşar Mahallesi'ne getirildi.

    Babaevinden helallik alındı

    Burada, Piyade Er Oktay Salar için babevinden helallik alındı. Ardından Salar’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri tören için mahalle meydanına götürüldü.

    Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir’in AK Parti ve CHP’li milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

    Balıkesir, şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı VİDEO

    Tek çocukları olan aile tabutun başında gözyaşlarına boğuldu

    DHA'nın aktardığına göre törende, şehidin babası Mehmet Salar (44) ve annesi Fatma Salar (40), görevlilerin desteğiyle ayakta durmaya çalıştı. Salar çifti, evin tek çocuğu olan oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.

    Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Şehit Piyade Er Oktay Salar’ın tabutu, bir süre askerlerin omzunda taşındı.

    Şehit Salar, kırsal mahalle mezarlığına götürülerek gözyaşları içinde toprağa verildi.

    Balıkesir, şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı #1

    Balıkesir, şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı #2

    Balıkesir, şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı #3

    Balıkesir, şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı #4

    Balıkesir, şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı #5

    Balıkesir, şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı #6

    Balıkesir, şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı #7


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