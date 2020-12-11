Euro
9.519
-0.76%
Dolar
7.861
-0.37%
Altın
466.27
0.09%
Borsa
1.371
1.28%
Bitcoin
142.779
-0.23%
EXEN Coin
10.80
0.37%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

    Susurluk ilçesinde, saat 17.37'de 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 17:48
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 18:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

    Balıkesir'in Susurluk ilçesinde saat 17.37'de, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini belirtti.

    "OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

    Deprem sonrasında olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini de bildiren AFAD, "Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

    Balıkesir de 4.1 büyüklüğünde deprem #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir