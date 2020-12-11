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- Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Susurluk ilçesinde, saat 17.37'de 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
- Haber Merkezi
- 11.12.2020 - 17:48
- Güncelleme : 11.12.2020 - 18:28
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde saat 17.37'de, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini belirtti.
"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
Deprem sonrasında olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini de bildiren AFAD, "Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.