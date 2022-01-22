Balıkesir'in Ayvacık ilçesi Dursunbey merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da da hissedildi.

Balıkesir'in Ayvacık ilçesi Dursunbey merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 22.31'de gerçekleşti.

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul, Bursa ve çevre illerde de hissedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: "OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Balıkesir Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Saat 22.31’de Dursunbey İlçemizde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yerleşim yerlerimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bölgede AFAD ve Jandarma Ekiplerimiz ayrıntılı tarama yapmaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da depremin ardından Twitter hesabından bir açıklama paylaştı.

"ACİL DURUMLARA KARŞI TEYAKKUZDAYIZ"

Yılmaz, "Merkez üssü Balıkesir Dursunbey olan ve çevre illerde de hissedilen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Temennimiz can ve mal kaybı olmaması. Olası acil durumlara karşı teyakkuzdayız. Allah memleketimizi her türlü afetten korusun." dedi.

Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem VİDEO



GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da yaptığı açıklamada olumsuz bir ihbar almadıklarını duyurdu.

Açıklamada, "Geçmiş olsun Balıkesir. Dursunbey ilçesine meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.