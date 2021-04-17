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    Balıkesir’de 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için lastik botla yola çıkan 48 düzensiz göçmen, denizde sürüklendi. Göçmenler, Güneş Adası üzerinde kurtarıldı.
    • İHA
    • 17.04.2021 - 14:04
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 14:05
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    Balıkesir’de 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ege Denizi’nde lastik bot ile sürüklenen 48 düzensiz göçmen sığındıkları Güneş Adası’nda kurtarıldı.

    Ayvalık’ın 22 adasından bir olan Güneş Adası üzerinde göçmenlerin olduğunu tespit eden sahil güvenlik ekipleri, adaya giderek göçmenleri kurtardı.

    İNSANİ YARDIM YAPILDI

    Aralarında kadın ve çocukların da olduğu göçmenlerin, kendi imkanları ile Çiçek Adası’na çıkmayı başardıkları öğrenildi. Göçmenler, Cunda Adası’na getirildi.

    Sahil güvenlik ekipleri tarafından giyecek, yiyecek, tıbbi malzeme yardımları yapıldı.

    Balıkesir’de 48 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    Balıkesir’de 48 düzensiz göçmen kurtarıldı #2

    Balıkesir’de 48 düzensiz göçmen kurtarıldı #3

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