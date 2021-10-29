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    Balıkesir'de 98 kadın '29 Ekim' için zeybek oynadı

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir araya gelen 98 kadın, etkinlikler kapsamında gösteri düzenledi.
    • DHA
    • 29.10.2021 - 15:45
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    Balıkesir'de 98 kadın '29 Ekim' için zeybek oynadı

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sürüyor.

    Kentteki Kuvayi Milliye Meydanı'nda önce geçit töreni düzenlendi.

    98 KADINDAN ZEYBEK GÖSTERİSİ

    Törene katılan Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergin Dinç, halkı selamladı. Vali Şıldak'ın konuşmaları sonrası şiirler okundu, halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

    Edremit ilçesinde de Belediye Kent Konseyi koordinasyonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında cumhuriyetin 98'inci yıl dönümünde 98 kadın zeybek oynadı.

    Balıkesir de 98 kadın 29 Ekim için zeybek oynadı #1

    Balıkesir de 98 kadın 29 Ekim için zeybek oynadı #2

    Balıkesir de 98 kadın 29 Ekim için zeybek oynadı #3

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