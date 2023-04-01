Balıkesir'de arı kovanlarını parçalayan ayı, fotokapanla görüntülendi Erdek ilçesinde, arı kovanlarını parçalayıp bal yiyen ayı, fotokapanla görüntülendi.

DHA

Balıkesir'in Erdek ilçesi Ormanlı Mahallesi Şelale mevkisine dün gece saatlerinde gelen ayı, buradaki arı kovanlarını parçalayıp, içindeki balı yedi.

Ayının arı kovanlarını parçaladığı anlar ise fotokapanla görüntülendi.

"Ekiplere durumu bildirdik"

Mahallede ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını belirten Ormanlı Mahallesi Muhtarı Sezgin Birol yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: