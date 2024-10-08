Balıkesir'de Atatürk heykeline saldırı: Çevrede bulunanlar etkisiz hale getirdi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Atatürk heykelinin üstüne balyozla çıkarak zarar vermeye çalışan bir şahıs, çevredekilerin müdahalesiyle karşılaştı. Vatandaşlar şahsı döverek polis ekiplerine teslim etti.

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Haber Merkezi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, öğle saatlerinde bir provokasyon girişimine sahne oldu.

Bir şahıs, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sabah saatlerinde elindeki balyozla Atatürk heykeline saldırmaya başladı.

O anlarda şahsın Atatürk heykeline saldırdığını gören çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti.

Vatandaşlar, ellerine geçen ne varsa şahsı büstten indirmek için fırlattı.

ATATÜRK BÜSTÜNE BALYOZLA SALDIRDI: VATANDAŞLAR DEVREYE GİRDİ

Vatandaşlara bir süre direnen şahıs, bir süre sonra kendisini yere attı.

Şahıs, çıktığı Atatürk anıtının üzerinden indirildikten sonra dövüldü.

Etkisiz hale getirilen şahıs daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.

Vatandaş kamerasına yansıyan o görüntüler, saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

İşte o anlar...