Balıkesir'de bayram tatili yoğunluğu: Yunan adaları için sıra beklendiler

AA
Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başladı.
Yeni gelen uygulamayla birlikte Ramazan Bayramı tatilinde farklılık isteyen vatandaşlar rotasını çizdi.
Seferlerde yoğunluk yaşandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasındaki feribot seferlerini hareketlendirdi.
Tatillerini Midilli'de geçirmek isteyen ziyaretçiler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturarak sıralarının gelmesini bekledi.
Feribotla adaya geçtiler
Aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte sıra bekleyen vatandaşlar işlemlerini yaptırdıktan sonra feribotla adaya doğru hareket etti.
Yoğunluk nedeniyle hudut kapısı önünde zaman zaman kuyruklar oluştu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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