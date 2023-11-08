Balıkesir'de çaldığı servis aracıyla kaza yapan hırsız aracı olay yerinde bırakıp kaçtı Düz kontak yöntemiyle bir turizm firmasının servis minibüsünü çalan hırsız, polisin 'dur' ihtarına uymadı. Kovalamaca sırasında kaza yapan şüpheli, minibüsü olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.

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DHA

Balıkesir'de nefes kesen kovalamaca...

Akşam saatlerinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir araba hırsızı, Z.G.'ye ait turizm firmasının otoparkında, park halinde bulunan servis minibüsünü çalmaya karar verdi.

Aracı düz kontak yöntemiyle çalıştıran hırsız, hızla hareket ederek olay yerinden uzaklaştı.

Ekipler harekete geçti

Bir zaman sonra durumu fark eden Z.G.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Plaka Tanıma Sistemi ile servis minibüsünün Bursa-Çanakkale Yolu'nda olduğunu tespit eden ekipler, Bursa kent girişinde şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Polislerin üzerine sürdü

Kent girişinde polisleri fark eden şüpheli, polislerin 'dur' ihtarına uymadı.

Minibüsü polislerin üzerine süren hırsız, Bursa'ya doğru kaçışını sürdürdü.

Bunun üzerine bölgeye takviye isteyen ekipler şüphelinin peşine düştü.

Lastiği patlayan aracı bırakıp kaçtı

Yaklaşık 130 kilometrelik takibin ardından servis minibüsü, Nilüfer ilçesinde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Ara sokaklardan hızla geçerken önce park halinde olan iki otomobile, ardından kaldırıma ve çöp kutularına çarpan minibüsün lastiği patladı.

Araç içinde boş içki şişeleri bulundu

Hırsız, lastiği patlayan aracı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, aracın içerisinde boş içki şişeleri buldu.

İnceleme sürüyor

Servis minibüsü, detaylı inceleme için çekici yardımıyla emniyetin otoparkına kaldırıldı.

Henüz yakalanamayan firari hırsızın kimliği belirlenmezken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)