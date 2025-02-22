İHA
Ülke genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Karlı hava bazı bölgelerde renkli manzaralara sebep olurken bazı bölgelerde insanlara zorlu anlar yaşatıyor.
POLİSİ KAR TOPU YAĞMURUNA TUTTULAR
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde gece saatlerinde bastıran kar yağışında çocuklar, ilçe meydanında kar topu oynadı.
O esnada görevi başında devriye gezen polis ekipleri de çocukların oyunundan nasibini aldı.
Polis amcalarını kar topuna boğan çocukların görüntüsü, gülümseten anlar oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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