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    Balıkesir'de çocukların bayrak hassasiyeti takdir topladı

    Sındırgı'da belediyenin yeni aldığı iş makinesinin kepçesine asılan Türk bayrağı, rüzgarın etkisiyle kepçenin içine toplandı. Çevredeki çocuklar birbirlerinin omzuna çıkarak bayrağı düzeltti.
    • DHA
    • 21.08.2020 - 20:14
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    Balıkesir'de çocukların bayrak hassasiyeti takdir topladı

    Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye tarafından satın alındıktan sonra, Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen iş makinesinin üzerine asılan Türk bayrağı, rüzgarın etkisiyle kepçe bölümünün içinde toplandı.

    OYUN OYNAYAN ÇOCUKLAR, BAYRAĞIN YENİDEN DALGALANMASINI SAĞLADI

    Oyun oynamayı bırakıp, birbirlerinin omzuna çıkan çocuklar, bayrağı düzelterek yeniden dalgalanmasını sağladı.

    Çocukların bayrağı düzelttiği anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Balıkesir de çocukların bayrak hassasiyeti takdir topladı #1

    Balıkesir de çocukların bayrak hassasiyeti takdir topladı #2

    Balıkesir de çocukların bayrak hassasiyeti takdir topladı #3

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