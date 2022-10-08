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    Balıkesir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama

    Balıkesir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama

    Toplu açılış töreni için gittiği Balıkesir’de binlerce kişi tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mutluluğunu dile getirdi. Erdoğan, “Bu ne muhteşem bir kalabalık” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 16:32
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de toplu açılış törenine katıldı, muhteşem kabalığı görünce içi içine sığmadı.

    Binlerce kişinin karşıladığı Cumhurbaşkanı, önce tezahüratlara karşılık verdi, ardından mikrofonu eline alarak mutluluğunu dile getirdi.

    “Bu ne muhteşem bir kalabalık”

    “Maşallah, karşımdaki kalabalığa bakıyorum. Bu ne muhteşem bir kalabalık.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023’e de selam çaktı.

    “2023’e yürüyor”

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Balıkesir, Gümbür gümbür... 2023'e yürüyor” dedi.

    Balıkesir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama VİDEO

    6’lı masaya pankartlı gönderme

    Kalabalığın arasındaki bir pankart da Cumhurbaşkanı’nın dikkatini çekti.

    6’lı masaya gönderme yapılan pankarttaki yazıyı okuyan Erdoğan, “Pankart asılmış, dikkatimi çekti. Siz ezberlemişsinizdir ama hatırlatmam gerekecek. Zeytini koydum tasa, çıkardım yağını basa basa, Balıkesir efelerinden oy yok sana altılı masa. Bizim milletimiz böyle, kimsenin aklına gelmeyeni koyarlar masaya.” İfadelerini kullandı.

    Balıkesir de Cumhurbaşkanı Erdoğan a coşkulu karşılama #1

    Balıkesir de Cumhurbaşkanı Erdoğan a coşkulu karşılama #2

    Balıkesir de Cumhurbaşkanı Erdoğan a coşkulu karşılama #3

    Balıkesir de Cumhurbaşkanı Erdoğan a coşkulu karşılama #4


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