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    Balıkesir'de denizin kızıla dönmesi sevindirdi

    Bandırma ilçesi sahil bölgesinde denizde görülen kızıllık, kirliliğin değil balık çeşitliliğinin artması olarak yorumlandı.
    • 30.05.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 17:49
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    Balıkesir'de denizin kızıla dönmesi sevindirdi

    Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'in Bandırma ilçesi sahil bölgesinde denizde görülen kızıllık dikkat çekmişti.

    Yetkililer tarafından araştırılan bu durum, denizin kendini yenilemesi ve balık çeşitliliğinin artması olarak yorumlandı.

    Balıkçılar için sevindirici haber

    Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan, Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı ve Dalgıç Turhan Çavdar, denizdeki kızıllığın balıkçılar adına sevindirici bir haber olduğunu söyledi.

    "Denizde kızıllık olduğu zaman balık bolluğu artar"

    Denizde kızıllık olmasının balık bolluğu ve çeşitliliğinin artacağına işaret olduğunu belirten Çavdar, şu ifadeleri kullandı:

    "Denizdeki bu kızıllık bizim balıkçılar açısından çok iyi bir şey. Bu deniz kirliliği değildir. Her sene biz bunu dört gözle bekleriz. Denizde kızıllık olduğu zaman denizlerde balık bolluğu ve çeşitliliği artar. Vatandaşlar bunu deniz kirliliği olarak algılamasın. Bu balık olur deniz anası olur yani denizin altındaki canlıların döllenme dönemidir. Bu kızıllık 15 ya da 20 gün sonra daha da kırmızılaşıp canlılığa dönüşecektir. Bu çok iyi bir haber. Vatandaş hiçbir endişe duymasın, bunun salya ile ilgisi yoktur. Bu 10 ya da 15 senede olan bir durumdur. Doğa ya da deniz kendini yeniledi ve canlılık oluştu."

    Balıkesir'de denizin kızıla dönmesi sevindirdi ViDEO

    Balıkesir de denizin kızıla dönmesi sevindirdi #1

    Balıkesir de denizin kızıla dönmesi sevindirdi #2


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