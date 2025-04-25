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İHA

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 23 Nisan etkinlikleri kapsamında yapılan sahne gösterisi Türkiye'nin gündemine oturdu.

Bir kadının sahnedeki direğe tutunarak yaptığı hareketler gösterileri izleyenleri şoke ederken, o anlara ait görüntüler de sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Verilen tepkiler üzerine Balıkesir Valiliği yaptığı açıklama ile 'Çocuklar bulunduğu bir ortamda genel ahlaki değerler ile bağdaşmayan bu gösteri kabul edilemez' şeklinde bir açıklama yaparak İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep edildiğini bildirdi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Yaşanan olayın ardından İçişleri Bakanlığı ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak, gösteriyi kınadı ve olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Sosyal medya üzerinden yaşanan olayları aktarmaya çalışan Altıeylül Belediyesi ise "Kurumsal değerlerimizle bağdaşmayan bir sahne performansı gerçeklemiştir" dedi.

YAPTIRIMLAR BAŞLATILDI

Belediye, Kültür Müdürlüğü'nde konuyla ilgili olan yetkilinin görevden alındığını ve sahne gösterisini ortaya koyan firma ile ilgili de yaptırımların başlatıldığını açıkladı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın altında hemen hemen her partiden vatandaşların tepki cümleleri yer aldı.

Altıeylül Belediyesi yaşanan olayların ardından Gençlik Spor ve Kültür Müdürlüğü görevinde bulunan Hakan Semerci ile Kültür İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Karakaş'ın görevden alındığını duyurdu.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan, Balıkesir'de yaşanan olayın ardından sivil toplum örgütleri de harekete geçti.

Bugün cuma namazı çıkışında Balıkesir Sivil Toplum Platformu, Balıkesir Aile Platformu ve Eğitime Destek Platformu tarafından 'Çürümeye Dur Diyoruz' sloganı ile yaşanan olayı ve yetkililerini protesto etme amacıyla bir basın açıklaması düzenlenecek.