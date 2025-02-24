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İHA

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hastanede muayene olduktan sonra evine gitmek üzere Akçay dolmuşuna binen Altan, seyir halindeyken aniden fenalaştı.

Bunun üzerine dolmuş sürücüsü Özgür Ceylan, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

KALP MASAJI YAPILDI

Bu sırada dolmuşta yolcu olarak bulunan bir hemşire, Altan’a kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adama bir süre daha müdahale etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Ancak yapılan tüm çabalara rağmen Altan, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Dolmuş sürücüsü Özgür Ceylan, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu: