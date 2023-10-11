Balıkesir'de düzensiz göçmen hareketliliği! Lastik botta mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı

Güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadelesi sürüyor.
Denizde ve karada yürütülen çalışmalarla, Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarılıyor.
Aynı zamanda yasa dışı yollarla yurda giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenler de tespit ediliyor.
Öte yandan yurdumuzdan da Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler yakalanıyor.
Ekipler Ayvalık'ta harekete geçti
Bir hareketlilik de Balıkesir'de yaşandı.
Ayvalık açıklarında, bir grup göçmenin bulunduğu botun Ege Denizi'nde sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti.
45 kişi kurtarıldı
TCSG-28 botuyla bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 45 düzensiz göçmeni kurtardı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımda bulunuldu.
Yasal işlem başlatıldı
Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek istedikleri anlaşılan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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