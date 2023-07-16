Balıkesir'de düzensiz göçmen operasyonu: 9 kişi kurtarıldı Ülkede düzensiz göçle mücadele eden ekipler ihbar üzerine tespit ettikleri lastik botta bulunan 9 düzensiz göçmeni yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

AA

Yurtta kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor...

Türkiye genelinde yasa dışı göçe yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda yasa dışı yollarla yurda giren göçmenler kadar göçmen kaçakçıları da ekiplerin hedefinde.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yeni bir çalışma yapıldı.

9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botların bulunduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 9 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Kuzey Ege Kısım Komutanlığı'na getirilen göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Kurtarılan göçmenler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.