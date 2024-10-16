Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 şahıs yakalandı

İHA

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar devam ediyor...

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyet ve deşifre edilmesine yönelik olarak çalışma gerçekleştirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ç. ile yine FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. yakalandı.

Şahıslar adliyedeki işlemlerinin ardından Kepsut Cezaevi'ne gönderildi.