Amasya'da FETÖ operasyonu! Sahte kimlikli FETÖ üyesi ve 3 kişi gözaltına alındı FETÖ'den aranan şahıs Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sahte polis kimliğiyle yakalanırken aynı araç içerisinde bulunan 3 kişinin de FETÖ üyesi olduğu belirlendi.

AA

Yurt genelinde FETÖ ile mücadele devam ediyor...

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni bir operasyona imza attı.

Ekipler alınan istihbarat üzerine dün Sanayi Kavşağı'nda 05 ABS 800 plakalı otomobili durdurdu.

Araçtaki 4 kişinin kimlik kontrolünü yapan ekipler, Ö.D. ismiyle başkomiser kimliğini gösteren şahsın durumundan şüphelendi.

Araçtaki şahıslar Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sahte kimlikle yakalandı

Yapılan incelemede Ö.D'nin verdiği kimliğin sahte olduğu, gerçek kimliğinin Tugay M. olduğu ve Balıkesir İvrindi Sulh Ceza Mahkemesince, "FETÖ terör örgütüne üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 2016'dan bu yana arandığı belirlendi.

3 kişi daha gözaltına alındı

Tugay M. ile araçtaki Bahar A, Muhammet Emin B. ve Rıdvan C. FETÖ'ye üye oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)