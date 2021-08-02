Euro
9.9297
-1.06%
Dolar
8.3505
-1.04%
Altın
487.92
-0.88%
Borsa
1.4
0.48%
Bitcoin
332.356
-4.04%
EXEN Coin
24.15
-3.05%
34ºC
İstanbul
Güneşli 34 C

    Balıkesir’de FETÖ/PDY firarisi yakalandı

    Hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdullah K., Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 02.08.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 17:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir’de FETÖ/PDY firarisi yakalandı

    Balıkesir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.

    Edremit ilçesinde hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdullah K., Edremit Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde yakalandı.

    MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

    Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde doçent olarak görevli iken 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edildiği öğrenilen FETÖ firarisi, gözaltına alındı.

    Balıkesir’de FETÖ/PDY firarisi yakalandı VİDEO

    CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

    Abdullah K., Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevi’ne teslim edildi.

    Balıkesir’de FETÖ/PDY firarisi yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir