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    Balıkesir’de gökyüzünde yanarak düşen cisim heyecana neden oldu

    Gece yarısı gökyüzünde ışık saçan cismin alev aldığı anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 10:31
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    Balıkesir’de gökyüzünde yanarak düşen cisim heyecana neden oldu

    Balıkesir semalarında yaşanan gökyüzü hareketliliği...

    Altıeylül ve Karesi ilçelerinden gözle görülebilen olayda, alev alan nesnenin önce yavaşça sonra da hızlı bir şekilde yere doğru düşüşüne benzer görüntü çok sayıda insanın dikkatini çekti.

    IŞIK SAÇTI

    Çevredeki vatandaşlar, gece yarısı sonrasında gökyüzünde bir cismin alev aldığı ve ufka doğru yanarak düştüğünü iddia etti.

    Balıkesir’de gökyüzünde yanarak düşen cisim heyecana neden oldu

    METEOR ZANNEDİLDİ

    Sosyal medya hesaplarında yorumlarda bulunan vatandaşlar, düşen nesnenin meteoroloji balonu olabileceğini söylerken, bir grup ise meteor olduğunu iddia etti.

    Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı yenmesi dolayısı havai fişek olabileceği de ihtimal dahilinde olan görüşler arasında yer aldı.

    Balıkesir’de gökyüzünde yanarak düşen cisim heyecana neden oldu #1

    Balıkesir’de gökyüzünde yanarak düşen cisim heyecana neden oldu #2

    Balıkesir’de gökyüzünde yanarak düşen cisim heyecana neden oldu #3

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