Balıkesir'de hırsızlıktan yakalandı! Cezaevine gülerek gitti Araçtan oto hırsızlık ile yakalanan iki kişinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra cezaevine gülerek gitmeleri görenleri şaşırttı.

İHA

Güvenlik güçleri ülke içerisinde huzur ve güvenliği elden bırakmıyor.

Yapılan denetimler kapsamında her geçen gün yeni bir operasyon yapılıyor.

Bu kapsamda huzur ortamını bozacak şahıslara göz açtırılmıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin hırsızlık olayları ile amansız mücadelesi sürüyor.

2 şüpheli tespit edildi

Tuzcumurat Mahallesi 109. Sokak’taki otodan teyp, ses sistemi çalınması üzerine geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Onlarca kamerayı mercek altına alan ekipler, şüphelilerin ise Levent K. İle Şahin Z. olduğunu tespit etti.

Cezaevine giderken güldü

Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuklandıktan sonra ekiplerin Burhaniye Kapalı Cezaevi’ne götürülürken gülümsemeleri görenlerin şaşkınlığına neden oldu.

Müzik sistemi sahibine verildi

Çalınan müzik sistemi ise araç sahibine teslim edildiği öğrenildi.