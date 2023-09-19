Balıkesir'de jandarmadan huzur operasyonu: 36 kişi gözaltında Jandarma ekipleri 347 personelin katılımı ile il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında 4 bin 741 şahsı sorgularken, çeşitli suçlardan aranan toplam 36 şahsı gözaltına aldı.

İHA

Türkiye genelinde çeşitli suçlardan aranan şahıslar için operasyonlar hızla sürdürülüyor.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ise suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 95 ekip ve toplam 347 personelin katılımı ile çalışma başlattı.

Sorgulama ve iş yeri kontrolü

İcra edilen önleyici Kolluk faaliyetlerinde; 4 bin 741 şahıs sorgusu, 846 araç sorgusu ve 600 iş yeri kontrol edildi.

36 kişi gözaltına alındı

Aynı zamanda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 16 şahıs 14 yoklama/bakaya yapmayan şahıs, 1 silahla kasten yaralama, ve 1 kasten yaralama suçundan aranan olmak üzere toplam 36 şahıs gözaltına alınırken, uygulamada 1 tescil belgesiz motosiklet ele geçirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)