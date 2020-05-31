Dolar
6.8203
0.1262%
Euro
7.566
0.2477%
Altın
1729.32
0.6307%
Borsa
105520.47
0.1525%
G. Altın
379.237
0.7462%
Bitcoin
64237.86
0.2809%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C

    Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

    Balıkesir'in Manyas ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
    • İHA
    • 31.05.2020 - 18:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

    Jandarma ekipleri tarafından Balıkesir'de eski Manyas Mahallesi sınırları içinde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı olduğu ihbarı alındı.

    A.K, M.D. ve S.V. isimli şahıslar kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandı.

    YAKALANAN 3 KİŞİ SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

    Jandarma olay yerinde 2 adet hilti, 3 adet jeneratör, 1 adet kürek, 2 adet el arabası, 2 çift çizme, 9 parça metal başlıklı arama çubuğu,2 adet hilti ucu, 3 adet keser, 2 adet el testeresi, 1 adet yakınlaştırma gözlüğü, 1 adet gaz maskesi ve filtresi, 5 TL benzin, 15 m halat, 4 adet florasan ampul, 1 adet kar maskesi, 1 adet 5 m.lik metre, 1 adet siyah el feneri, 55 m kablo ele geçirdi.

    Şahıslar savcılığa sevk edildi.

    Görüş Bildir