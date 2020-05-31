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- Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
- İHA
- 31.05.2020 - 18:54
Jandarma ekipleri tarafından Balıkesir'de eski Manyas Mahallesi sınırları içinde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı olduğu ihbarı alındı.
A.K, M.D. ve S.V. isimli şahıslar kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandı.
YAKALANAN 3 KİŞİ SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ
Jandarma olay yerinde 2 adet hilti, 3 adet jeneratör, 1 adet kürek, 2 adet el arabası, 2 çift çizme, 9 parça metal başlıklı arama çubuğu,2 adet hilti ucu, 3 adet keser, 2 adet el testeresi, 1 adet yakınlaştırma gözlüğü, 1 adet gaz maskesi ve filtresi, 5 TL benzin, 15 m halat, 4 adet florasan ampul, 1 adet kar maskesi, 1 adet 5 m.lik metre, 1 adet siyah el feneri, 55 m kablo ele geçirdi.
Şahıslar savcılığa sevk edildi.