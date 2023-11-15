Balıkesir’de kaçak tütün operasyonu: 12 gözaltı Bölgede ütün mamulleri kaçakçılığının engellenmesi adına harekete geçen ekipler, ’Duman’ Uygulaması gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda ürün ele geçirilirken 12 şüpheli de gözaltına alındı.

İHA

Güvenlik güçleri kaçakçılara geçit vermiyor.

Bu kapsamda Balıkesir'de yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, il genelinde tütün mamulleri kaçakçılığına engellenmesi, genel sağlığın korunması, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile harekete geçildi.

12 gözaltı

93 ekip ve 309 personel ve 2 Çay ve Tütün Tespit Köpeğinin katılımı ile ’Duman’ Uygulaması icra edildi.

Jandarma ekipleri uygulama esnasında 2 bin 932 şahsa kimlik kontrolü yaparken, çeşitli suçlardan aranan ve kaçak tütün satan 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Jandarma ekipleri tarafından yasa dışı sigara imalathaneleri başta olmak üzere makaron ve tütün mamullerinin depolandığı ve satışa sunulduğu 132 iş yeri kontrol edilmiş olup, 3 işletme ve 2 araçta yapılan arama faaliyeti sonucu; 13 kg açık kıyılmış kaçak tütün, 24 bin 250 adet içi kaçak tütün dolu makaron, 1 adet otomatik sigara dolum makinesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olaylara karışan şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)