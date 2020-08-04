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- Balıkesir'de kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi
Balıkesir'de kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kadın, bugün boşandığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.
- İHA
- 04.08.2020 - 20:19
Balıkesir'de Yonca Tatarka (31), iddiaya göre, bugün boşandığı eşi S.T. (30) tarafından Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi Yeşil Cami yanında karşılaştı. Boşanan çift arasında tartışma çıktı.
BİR KADIN DAHA ESKİ EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLDİ
S.T. tartıştığı ve yeni boşandığı Yonca Tatarka’yı yanındaki tabanca ile vurup kaçtı. Yonca Tatarca’nın vurulduğunu gören çevre sakinleri yardım etmek için yanına geldiğinde kanlar içende gördüler. Polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Sağlık ekipleri Yonca Tatarka’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olay yerinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü geniş güvenlik tediri aldı. Yonca Tatarka’nın yakınları sinir krizi geçirdi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katil zanlısı S.T.’yi kısa sürede yakaladı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.