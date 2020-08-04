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Balıkesir'de kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi

Balıkesir'de kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kadın, bugün boşandığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.