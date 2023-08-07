Balıkesir'de kalp krizi geçiren polis gözyaşları içerisinde defnedildi Senelik iznini ayrılan 41 yaşındaki polis memuru geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vefat eden Kemeç için görev yaptığı Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde senelik iznini geçiren 41 yaşındaki polis memuru Haydar Kemeç dün akşam saatlerinde fenalaştı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğünce görev yapan Kemeç'in kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kemeç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis memuru Haydar Kemeç'in Türk bayrağına sarılı tabutu, tören için görev yaptığı Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Yakınları gözyaşı döktü Tören esnasında Kemeç'in yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Törene katılan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kemeç'in yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diledi. Kemeç'in naaşı, saygı duruşunda bulunulması ve okunan duaların ardından memleketi Çorum'da toprağa verilmek üzere gözyaşları içinde uğurlandı.