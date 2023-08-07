Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde senelik iznini geçiren 41 yaşındaki polis memuru Haydar Kemeç dün akşam saatlerinde fenalaştı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğünce görev yapan Kemeç'in kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Kemeç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Polis memuru Haydar Kemeç'in Türk bayrağına sarılı tabutu, tören için görev yaptığı Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Yakınları gözyaşı döktü
Tören esnasında Kemeç'in yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı.
Törene katılan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kemeç'in yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diledi.
Kemeç'in naaşı, saygı duruşunda bulunulması ve okunan duaların ardından memleketi Çorum'da toprağa verilmek üzere gözyaşları içinde uğurlandı.