Balıkesir'de köpeklerin saldırısına uğrayan kadını vatandaşlar kurtardı Erdek ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın ve kızı scooterdan düştü. Tatilinin zehir olduğunu söyleyen kadın hastanede tedavi altına alınırken yetkililerden şikayetçi olacağını söyledi.

İHA

Türkiye'de henüz önüne geçilemeyen sorunlardan biri de başıboş köpekler...

7'den 70'e tüm vatandaşların büyük bir korku yaşadığı ve sokakta güvende hissetmediği sokak köpekleri, saldırılarıyla ölüme yol açıyor.

Kimi zaman ise yaşanan kovalamacada ağır yaralanmalar yaşanıyor.

10 başıboş köpek saldırdı

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Sahil Mahallesi'nde ailesi ile birlikte Bursa’dan Erdek’e tatile gelen Sibel Türkücüoğlu, kızıyla birlikte sahilde scooter ile gezdiği sırada 10 başıboş köpek havlayarak üzerine doğru koşmaya başladı.

Bir anda panikleyen kadın scooterden dengesini kaybederek yere düştü.

Vatandaşlar yardıma koştu

Yerde acı içinde yatan kadını köpeklerden çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı.

Köpekler bölgeden uzaklaştırılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ambulans ile yaralıyı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yara aldığı öğrenilen Türkücüoğlu Bursa’ya sevk edildi.

"Mahkemede hakkımı arayacağım"

İlk ifadesinde tatil için geldiği Erdek’te sürü halinde gezen sokak köpeklerinin saldırması üzerine scooterden yere düştüğünü söyleyen Türkücüoğlu şu ifadeleri kullandı:

Burası turizm şehri. Ancak her köşe başında köpekler insanlara havlıyor ya da saldırıyor. Yere düştükten sonra çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etmese sokak köpekleri beni ve yanımda bulunan küçük kızımı ısıracaktı. Böyle bir talihsiz olay nedeniyle tatilimiz zehir oldu, psikolojimiz bozuldu. Bizler de hayvanları seviyoruz ama sahilde çok fazla var. Köpeklerin buradan toplanması gerekiyor. Çoluk çocuk geliyor, kadınlar geliyor. Bize saldıran köpekler küpeliydiler, muhtemelen Erdek Belediyesi küpe takmıştır. Bundan dolayı sokak köpeklerini toplamayan ve rehabilite etmeyen sorumlulardan şikayetçi olacağım ve mahkemede hakkımı arayacağım.

Vatandaşlar tedirgin

Erdek'te cadde ve sokaklarda sürü halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor.

Özellikle sahillerde sürüler halinde gezen sokak köpekleri vatandaşların küçük çocuklarının korkulu anlar yaşamasına neden oluyor.

Yaz aylarında başıboş köpek sayısında ciddi artış yaşandığını ifade eden ilçe halkı ile tatilciler, Erdek’te sokaklarda başıboş bırakılan hayvanlara sahip çıkmak amacıyla Erdek Belediyesi tarafından hayvan barınağı yapılması için çalışma başlatılmasını istiyor.

Hayvan bakım evi kurma zorunluluğu getirildi

Temmuz 2021'de yasalaşan 'Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile nüfusu 25 binin üstündeki tüm belediyelere hayvan bakım evi kurma zorunluluğu getirildi.

Buna göre Erdek Belediyesinin ilçede bakım evi kurması gerekiyor.