En Son Haber

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yazlık evlerin bulunduğu alanda çıkan yangın korkuttu.

Balıkesir Edremit'te Narlı Mahallesin’de Mıhlı Çayı yakınlarında başlayan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Çanakkale Küçükkuyu Belediyesi İtfaiyesi ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

20 DÖNÜM AĞAÇLIK ALAN YANDI

Yangın söndürme çalışmalarına zaman zaman tatilciler de destek verdi. Yazlık evlerin yoğun olarak bulundu bir alanda başlayan yangında yaklaşık 20 dönüm ağaçlık alan yandı.

Yangın yazlık evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında bölgede bulunan eski bir ev ve damlar zarar gördü. Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Balıkesir’de korkutan yangın VİDEO