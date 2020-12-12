İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusuna, koronavirüs vakası görülen ikametlerin kapılarına, ‘Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’ notu asılmaya başlandı.

Türkiye genelinde artan koronavirüs vaka ve vefat sayıları nedeniyle merkezi yönetim tarafından yeni tedbirler hayata geçirilirken, yerel yönetimler de bazı önlemler alıyor.

Bu kapsamda Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı.

Balıkesir'de korona vakaların bulunduğu evlere uyarısı yazısı asıldı VİDEO

VAKA OLAN EVLERE UYARI NOTU

Alınan kararlar doğrultusunda korona vakası görülen ikametlerin kapılarına, ‘Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’ notunun asılmasına başladı.

Konuya ilişkin Balıkesir Valiliği'nden de bir açıklama yapıldı.

Açıklamada “Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Covid-19 testi pozitif çıkan vakaların bulunduğu ev, apartman ve site ve benzeri yerlere zaruri hizmetler dışında ziyaretlerin kısıtlanması kararlaştırıldı. Yapıştırılan bilgi notunun izolasyon süresince sökülmesinin yasak olduğunun bilinmesi, bilgi notunun yırtılması veya kaldırılması durumunda sorumlular hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılması kararlaştırılmıştır.” denildi.















