Balıkesir'de müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

Balıkesir'de müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında başlatılan müsilaj temizliği, Bandırma ve Erdek Körfezi'nde sürdürülüyor.

Marmara Denizi uzun zamandır müsilajın etkisi altında.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyeler ve vatandaşlar müsilajdan kurtulmak için çaba harcıyor.

Bu kapsamda başlatılan temizlik seferberliği Balıkesir'de devam ediyor.

MÜSİLAJ TOPLANIYOR

Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve ilgili kurumların yer aldığı temizlik faaliyetinde, denizin yüzeyindeki müsilaj toplanıyor.

200 TON MÜSİLAJ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 1 vidanjör temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaların günde 5 sefer yapıldığı ve yaklaşık 200 ton müsilaj toplandığı öğrenildi. Toplanan müsilajların bertaraf tesislerine gönderildiği belirtildi.