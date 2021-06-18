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    Balıkesir'de müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

    Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında başlatılan müsilaj temizliği, Bandırma ve Erdek Körfezi'nde sürdürülüyor.
    • AA
    • 18.06.2021 - 14:35
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 14:45
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    Balıkesir'de müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

    Marmara Denizi uzun zamandır müsilajın etkisi altında.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyeler ve vatandaşlar müsilajdan kurtulmak için çaba harcıyor.

    Bu kapsamda başlatılan temizlik seferberliği Balıkesir'de devam ediyor.

    MÜSİLAJ TOPLANIYOR

    Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve ilgili kurumların yer aldığı temizlik faaliyetinde, denizin yüzeyindeki müsilaj  toplanıyor.

    Balıkesir de müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor #1

    200 TON MÜSİLAJ

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 1 vidanjör temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

    Çalışmaların günde 5 sefer yapıldığı ve yaklaşık 200 ton müsilaj toplandığı öğrenildi. Toplanan müsilajların bertaraf tesislerine gönderildiği belirtildi.

    Balıkesir de müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor #2

    Balıkesir de müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor #3

    Balıkesir de müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor #4

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