Balıkesir'de nisanda kar! 10 santimetreyi geçti Kentte meteorolojik uyarılarla birlikte ilçe genelinde yağmur etkili olurken bin 764 rakımlı Ulus dağında ise etkili olan kar yağışı 10 santimetreyi geçerken offroad araçları soluğu zirvede aldı.

İHA

Yurt genelinde hava durumu mevsim normalleri altına düştü...

Soğuk havalar birçok kentte kar ve yağmur yağışına sebep oluyor.

Ssağanak yağmur ve kar yağışı birçok kentte hayatı olumsuz etkiliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağışların ardından olumsuz hava koşullarına karşılık uyarılarına devam ediyor.

Kar yağışından etkilenen bir nokta da Balıkesir’in Sındırgı ilçesi oldu.

Kar yağışı etkili oldu

Meteorolojik uyarılarla birlikte ilçe genelinde yağmur etkili olurken bin 764 rakımlı Ulus dağında ise kar yağışı etkili oldu.

Sındırgı İlçe merkezindeki dereler dolarken yer yer cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ekipler rögar temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürerek su basma olaylarının önüne geçilmesini sağladı.

Kar 10 santimetreyi geçti

Kimi bahçe ve tarlalar su altında kalırken, Nisan ayında Ulus dağı beyaza büründü kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

İlçe merkezinde yağış sonrası oluşan gökkuşağı görsel güzellik oluşturdu.

Ulus dağındaki kar yağışı ise vatandaşların kameralarına yansıdı, offroad araçları soluğu zirvede aldı.