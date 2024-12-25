Balıkesir'de okul servisi tırla çarpıştı: 8 öğrenci ağır yaralı

AA

Balıkesir’de korkunç bir kaza meydana geldi.

Merkez Pamukçu mevkiinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen okul servisi ile tır çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

TIRLA OKUL SERVİSİ ÇARPIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 26 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medyada hesabından kazaya ilişkin bilgi verdi.

8 ÖĞRENCİ AĞIR YARALANDI

Vali Ustaoğlu, paylaşımında şunları söyledi: