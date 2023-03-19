Balıkesir'de operasyon! Kaçak tütüne el konuldu Ekiplerin il genelinde düzenlediği kaçak tütün ve sigara operasyonlarında çok miktarda kaçak tütün ve dolu makaron ele geçirilirken 15 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye genelinde başlatılan kaçakçılık operasyonları hız kesmeden devam ediyor...

Ülke içerisinde kaçak ürünlere izin verilmiyor.

Yapılan başarılı operasyonlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Jandarma ekipleri, il genelinde düzenlediği kaçak tütün ve sigara operasyonlarında çok miktarda kaçak tütün ve dolu makaron ele geçirdi.

25 adrese operasyon

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Türkiye Müşterek Kaçak ve Sahte Tütün Uygulaması" dahilinde Burhaniye, Sındırgı, Dursunbey, Susurluk, Manyas, Gönen ve Edremit ilçelerinde 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kaç ürünler yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda 147 bin adet dolu makaron, 36 bin 845 adet boş makaron, 305 kilo tütün ve 5 adet otomatik sigara sarma makinası ele geçirildi.

"15 şüpheli gözaltına alındı"

Olaya karışan 15 şüpheli yakalanarak, haklarında yasal işlem başlatıldı.