Balıkesir’de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

İHA
Balıkesir-Bursa kara yolunda yol ayrımında trafik kazası yaşandı.
H.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.
Meydana gelen kazada sürücü H.D. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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