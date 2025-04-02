Balıkesir’de otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
İHA

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde H.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Araçtan çıkarılan sürücü H.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Gülnihal Kaya
Editor