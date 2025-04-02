Balıkesir’de otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

İHA
Balıkesir’in İvrindi ilçesinde H.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü yaralandı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Araçtan çıkarılan sürücü H.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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