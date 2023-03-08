Balıkesir'de sağanak yağış! Yollar göle döndü...

Ege Bölgesi'nde sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. 

Etkisini gösteren yağışlar sonrasında birçok yol kullanılamaz hale geldi.

Kentte saat 14.00 sıralarında bölgede etkili olmaya başlayan sağanak yağış, Kaz Dağları üzerinden derelerin büyük bir kısmında su baskınlarına neden oldu. 

Her yer göle döndü 

Sağanak yağış nedeniyle mahallenin yüksek kesimlerindeki sokaklar ise adeta dereye döndü.

Su baskınları yaşandı 

İzmir Çanakkale karayolunda da bazı bölgeler su altında kaldı.

Araç sürücüleri suda ilerlemekte zorluk çekerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Vatandaşlar uyarıldı 

Yetkililer sağanak yağışın önümüzdeki saatlerde de devam edeceği yönünde uyararak, vatandaşları önlem almaya çağırdı.

Balıkesir'de sağanak yağış! Yollar göle döndü...
Balıkesir'de sağanak yağış! Yollar göle döndü...
Balıkesir'de sağanak yağış! Yollar göle döndü...