Balıkesir'de sağanak yağış! Yollar göle döndü... Kentte 14.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış sonrasında araç sürücüleri oluşan suda ilerlemekte zorluk çekti.

Ege Bölgesi'nde sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor.

Etkisini gösteren yağışlar sonrasında birçok yol kullanılamaz hale geldi.

Kentte saat 14.00 sıralarında bölgede etkili olmaya başlayan sağanak yağış, Kaz Dağları üzerinden derelerin büyük bir kısmında su baskınlarına neden oldu.

Her yer göle döndü

Sağanak yağış nedeniyle mahallenin yüksek kesimlerindeki sokaklar ise adeta dereye döndü.

Su baskınları yaşandı

İzmir Çanakkale karayolunda da bazı bölgeler su altında kaldı.

Araç sürücüleri suda ilerlemekte zorluk çekerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Vatandaşlar uyarıldı

Yetkililer sağanak yağışın önümüzdeki saatlerde de devam edeceği yönünde uyararak, vatandaşları önlem almaya çağırdı.