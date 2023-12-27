Balıkesir'de şehitleri hedef alan şüphelinin yakalandığı anlar Sosyal medya üzerinden terör propagandası yaparak şehitleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan şüpheli tutuklandı.

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AA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ekipler harekete geçti.

Operasyon, sosyal medyada terör propagandası yapan şüpheliye yönelik gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, hesabın Hüseyin Can A.'ya ait olduğunu tespit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef aldı

Bunun üzerine belirlenen adrese baskın yapıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olmasının ardından sosyal medyada bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı övücü ve destekleyici mahiyette paylaşımlarda bulunan şahıs yakalandı.

Öte yandan şüphelinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve suç içeren mesajlar paylaştığını da belirledi.

Tutuklandı

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bu kişinin evine baskın yapan ekipler, Hüseyin Can A.'yı gözaltına aldı.

Söz konusu adreste çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Can A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)