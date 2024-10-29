Balıkesir'de vatandaşların yaptırdığı heykeli CHP'li başkan açtı

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Milli bayramlarda yapılan heykel açılışlarına bir yenisi daha eklendi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Macarlar mahallesinde yaşayan bölge sakinleri aralarında para toplayarak Atatürk heykeli yaptırdı.

Yaptırılan heykel Cumhuriyetin 101. Yılı kutlamaları kapsamında törenle açıldı.

VATANDAŞLAR YAPTIRDI: CHP'Lİ BAŞKAN AÇTI

Açılışta CHP'li Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve CHP'li Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli hazır bulundu.

Yine açılışta CHP'li başkanların yanı sıra partili il ve ilçe yöneticileriyle birlikte vatandaşlar katıldı.

"KOMŞULARIMIZ İMECE USULÜYLE YAPTIRDI"

Şehirli, “Cumhuriyetimizin 101. yılında Macarlar mahallemizde komşularımızın imece usulüyle yaptırmış olduğu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk heykelinin açılışını gerçekleştirdik. Atatürk’ün mirasına ve Cumhuriyetimizin değerlerine olan bağlılığımızı, bu anlamlı heykelin açılışıyla bir kez daha gururla ifade ettik. Bu özel eserin yapımında emeği geçen tüm komşularımıza teşekkür ediyor, Cumhuriyetimizin ışığında hep birlikte, daha aydınlık yarınlara yürüyeceğimizi vurgulamak istiyoruz. Bu güzel dayanışma örneği bizlere Cumhuriyetin ne kadar güçlü bir bağ olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.