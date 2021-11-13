Balıkesir'de yaşanan fırtına balık fiyatlarını ikiye katladı

Bandırma ilçesinde bir gün boyunca etkili olan fırtına, balık fiyatlarını artırdı. Hamsinin kilosu 40 liraya dayanırken, sardalya 30 istavrit ise 25 TL'den satılmaya başlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşanan fırtına, balık tezgahlarını vurdu.

Yaşanan fırtına nedeniyle balık haline gelen balık miktarı azalmaya başladı.

Balık miktarının azalması, balık fiyatlarını ikiye katladı. Bir gün önce 20 TL'ye satılan hamsi, tezgahlarda 40 TL'yi gördü.

"BALIK GELİNCE FİYATLAR DÜŞER"

Bir günlük yaşanan fırtınanın balık fiyatlarını yükselttiğini belirten balıkçı Barış Yıldız, "Bir gün havaların esmesiyle birlikte balıkçı teknelerimiz denize açılamadı. Bu da hem balık miktarını düşürdü, hem de balık fiyatlarını yükseltti.

Bu sabah itibarıyla dün 20 TL olan Hamsi bugün 40 TL'den satılırken, sardalyanın kilosu 30 TL'den, istavritin ise 25 TL'den satılıyor. Balık halimizde lüferin tanesi 40 TL'ye satılırken, levrek 30 TL'den alıcı buluyor.

Bugün itibarıyla fırtına dindi, yarın halimize bol miktarda balık geleceğini tahmin ediyoruz. Balık bol gelince fiyatlar düşer" şeklinde konuştu.